Fedez e Chiara Ferragni, insieme e separati anche per il compleanno di Vittoria. La lista dei desideri del rapper dopo la rimozione del tumore nel 2022

Insieme, ma non troppo, la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra ormai irreversibile. Entrambi presenti al compleanno della figlia Vittoria, i due praticamente si sono ignorati, apparendo sempre separatamente sui social e mostrando solamente le foto di spalle dei bambini. Il loro momentaccio non si è fermato quindi nemmeno in occasione delle feste dei figli, e con questi presupposti, non accenna a farlo nemmeno nel futuro prossimo. Intanto via social, il rapper ha ricordato il suo intervento, risalente a due anni fa, per rimuovere il tumore al pancreas. All’epoca Fedez aveva stilato una lista di propositi e desideri da fare in 5 anni. Ecco i suoi progetti: “Prossimi 5 anni di Fede”, si legge nell’intestazione del bigliettino, datato 20 marzo 2022. Il primo desiderio è “Concerto a giugno 2022 in Duomo”, un obiettivo raggiunto da Fedez con il suo evento di beneficenza ‘Love Mi’, realizzato insieme a J-Ax. Il secondo è “Vacanza Vegas (Las Vegas, ndr)” viaggio che ha fatto a dicembre di quell’anno per una puntata speciale di ‘Muschio Selvaggio’.



Da qui cominciano le aspettative da realizzare: “San Siro da solo con pubblico, Possedere un altro figlio. Vincere Sanremo / Eurovision / Grammy”. Essendo questa lista datata 2022, Fedez ha comunque in teoria tempo fino al 2027 per realizzare tutti i punti. Ce la fara? Intanto nei giorni scorsi ha festeggiato la vita: “Esattamente 2 anni fa mi operavo di tumore al pancreas. Due fottuti anni! La vita è bella”. Da quei momenti tremendi è passata davvero una vita. Chiara Ferragni nel 2022 sembravano una coppia inseparabile e moderna, no?

Stefano Mauri