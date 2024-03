Il dirigente della Juve Francesco Calvo: “Siamo legati a Torino, ma Milano offre di più”

“Noi il Manchester United italiano? Magari sono loro la Juventus inglese. Siamo legati a Torino, ma a volte sogno di essere a Milano poiché a livello prettamente commerciale il capoluogo milanese offre opportunità superiori rispetto a Torino. Il nostro team commerciale è stabilmente nel capoluogo lombardo, che alla fine è il centro economico italiano. Noi per quanto siamo vicini, scontiamo questo problema. Ogni tanto sogno di essere a Milano come società, ma ci sono già due squadre e non ci sarebbe spazio. Detto questo, siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, una città a cui siamo storicamente molto legati e che anche i nostri tifosi, italiani e internazionali, considerano casa”. Così ha parlato, il Managing Director Revenue e Football Development del club bianconero Francesco Calvo, aggiungendo pur particolari sul fatto che la Juventus è alla ricerca del nuovo main sponsor che dovrebbe sostituire Jeep: “Ci stiamo lavorando. È una sfida importante per noi anche perché era da tempo che non andavamo sul mercato per trovare uno sponsor di maglia. Inoltre arriviamo da anni complicati per quanto concerne l’immagine del brand, questo è un dato di fatto. Poi c’è una considerazione più generale: per il prestigio del nostro blasone è difficile trovare il partner adatto ma la grandezza del nostro marchio si definisce anche da quanti no riusciamo a dire visto che non siamo per tutti. In questo momento è molto difficile dire di no, ma siamo ancora nella fase in cui lo facciamo, per favorire la ricerca del partner giusto. E il Mondiale per Club per noi è una straordinaria opportunità”. Detto che in Inghilterra vincono pure team che non hanno sede a Londra, beh la Juve potrebbe pure aprirsi una sede marketing a Milano, se il capoluogo milanese garba tanto a Calvo, no?

Stefano Mauri