Annalisa è Sinceramente un capolavoro, con le sue canzoni. E dall’Ucraina una fan la ringrazia per la serenità che dona

Sì, gridiamolo… Annalisa, con ’Sinceramente’ classificatasi al terzo posto nella settantaquattresima edizione del Festival della Canzone ha fatto il botto! Il suo è un brano moderno, ben interpretato in linea (anche nel look) con l’interpretazione del pezzone realizzato insieme a Paolo Antonacci, Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco e Stefano Tognini.

Nella canzone Annalisa rivendica la libertà di non essere giudicata e di essere innamorata di chi la fa sentire davvero compresa e rispettata: “Sai già che è tanto. Se ti mando, mando, mando solo un messaggio. Due parole. C’è scritto sul finale Sinceramente. Tua”.

Intanto, la Pop Star ligure, dopo aver conquistato il mondo, si prepara a conquistare l’Europa. Con un post sui social, infatti, la Scarrone ha annunciato la versione francese di Sinceramente, realizzata in collaborazione con Olivia Stone. Dulcis in fundo, in una storia sul suo profilo Instagram, l’artista ha condiviso una commovente lettera ricevuta da Kiev, capitale dell’Ucraina, in cui un suo fan la ringrazia per la serenità e il conforto che le sue canzoni riescono a trasmettere anche in tempi di guerra. Questo il commento di Annalisa: “Penso che non ci sia cosa più grande di questa. Oggi per me è un giorno speciale davvero”.

Stefano Mauri