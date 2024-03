L’influencer Veronica Ferraro, futura sposa dell’autore Davide Simonetta e il desiderio fortissimo, contagioso di diventare mamma

Veronica Ferraro, classe 1987, milanese, amica e collega di Chiara Ferragni da Cremona, di fatto, proprio insieme alla Ferragni, di fatto ha inventato, di fatto, la professione di influencer. Posta tanto, per lavoro, la Ferraro e parla poco, ma quando scrive di sé, beh ha tanto da dare e dire. Leggete quanto segue: “Ho desiderato per la prima volta essere madre a 34 anni, quando ho conosciuto l’amore della mia vita e l’unico che immaginavo come padre dei miei figli. Ormai la maggior parte delle mie amiche attorno a me aveva già una famiglia, ma non l’ho mai sentito come un peso, perché so che la vita di ognuno di noi segue percorsi diversi e io non sono mai stata vittima delle convenzioni che su queste cose la nostra società ci impone anche in maniera velata. Nessuno dovrebbe mai sentirsi in colpa o sbagliato se non desidera figli o se il timing della sua vita non coincide con quello delle persone attorno a sè. Allo stesso tempo però, purtroppo, non possiamo sottrarci alle regole dell’orologio biologico.Quando io e Davide abbiamo iniziato a provare ad avere un bambino, ci siamo sottoposti a dei test e abbiamo scoperto di avere entrambi problemi a concepire naturalmente. Anche in quel caso non mi sono scoraggiata, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque.

L’unico mio rimpianto però è non aver avuto una conoscenza e consapevolezza maggiore, anni fa, della possibilità di vitrificare i miei ovuli, perché di certo lo avrei fatto in più giovane età, quando la mia capacità riproduttiva era più alta. Credo davvero che sia una tematica importante e sono contenta che ora se ne parli sempre di più anche in Italia. lo ne sono venuta a conoscenza più approfonditamente grazie al profilo della dottoressa Daniela Galliano, che ogni giorno tratta tematiche relative alla fertilità e che ho scelto per seguirmi in questo percorso. Ebbene sì, molte di voi lo avevano già capito: da qualche giorno ho iniziato il percorso di stimolazione ovarica e successivamente, dopo il matrimonio, porteremo a termine (speriamo con buoni risultati!) la fivet. Non sono solita condividere cose così private ma spero davvero che il mio percorso io possa far sentire meno sole le persone che hanno una storia simile alla mia. lo e Dave abbiamo davanti a noi tanti step che devono andare bene e se non andranno come spero, ci riproveremo se ne avremo la possibilità. Tutte le mie good vibes a voi, e mandatele anche a me”. Così postò via social Veronica Ferraro, influencer e imprenditrice impegnata, creativa e dinamica nel mondo della moda. Ebbene, il post di Veronica fa pure pensare a tutte le volte che qualcuno, superficiale, a caccia di visibilità, ha scritto in merito a una sua presunta gravidanza, ignorando, la situazione delicata, nella fattispecie che sta vivendo ora la bravissima Ferraro. Ecco, quando scriviamo di qualcuno: vip o persona normale che sia, forse dovremmo ricordarci che prima di un personaggio o di una carica, questi è una persona con le sue fragilità del caso, no?

Ah… questa, la risposta social, alla compagna, di Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco: altra bellissima persona (dentro e fuori), ma soprattutto Artigiano della Musica che sta riscrivendo, con le sue canzoni interpretate dai migliori artisti e artiste, la Musica Pop italiana: “E ridiamo e piangiamo insieme la sera. Perché la vita è cosi. Ti amo bambina”. Chapeau a Veronica e Davide, sposi a settembre, ragazzi in gamba che, lavorando sodo, partendo da zero hanno creato qualcosa di concreto. La coppia, insegna tra le altre cose, quotidianamente, che oltre al personaggio, c’è la persona.

Stefano Mauri