Belen Rodriguez col nuovo taglio di capelli fa l’occhiolino, ai fan e ai rosiconi, via social

Cambio vita, cambio look per Belen Rodriguez. Eh già, la showgirl argentina, come ha scritto Il Giornale nella sua versione On Line, ecco ci ha ormai abituati ai suoi continui cambiamenti, tuttavia, fino a questo momento, su una cosa non esistevano dubbi: i suoi sensualissimi capelli lunghi. A volte un po’ più scuri, altre più chiari, ma comunque sempre della stessa lunghezza. In queste ultime ore, invece, l’ex conduttrice de Le Iene ha deciso di stupire i suoi fan, e noi con loro, mostrandosi in un look del tutto inedito.

A lasciare di stucco tutti i suoi fan, il nuovo video postato dalla modella che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso il momento della piega seduta nel salone del suo parrucchiere di fiducia. Nel filmato pubblicato, il nuovo look è mozzafiato. “Addio” ai suoi lunghi e folti capelli castani e benvenuto ad un caschetto molto scuro con la frangetta che richiama quello di Annalisa nel videoclip di Mon Amour. Ad accompagnare il filmato che si conclude con Belen che fa l’occhiolino ai suoi follower (e ai rosiconi), la didascalia chiaramente ironica: “Chiamami come vuoi” e la canzone Back in Black del gruppo musicale AC/DC. Belen Rodriguez riesce sempre a stupire.

Stefano Mauri