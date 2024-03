Chiara Ferragni e Fedez, insieme, ma non troppo, per il compleanno del figlio. Incontro da premio Nobel per il rapper

Chiara Ferragni e Fedez quindi si sono riuniti, per la festa di compleanno di Leone, il primogenito dell’influencer e del rapper che ha compiuto sei anni lo scorso 19 marzo. Già i Ferragnez, o meglio… i FerragnEx, hanno posato in alcuni scatti con lo stesso sfondo della festicciola, ma mai insieme. Chiara da Cremona, per l’occasione è tornata a postare: “Dormire accanto a te mentre compi sei anni mi riporta al momento più magico della mia vita, quando mi hai reso mamma. Ti amo vita mia. Sabato sarà poi il compleanno della Vitto e faremo la festina anche per lei. Volevo ringraziarvi e mandarvi un saluto anche se in questi giorni magari ci sono un po’ meno ma piano piano tornerò. Grazie per farmi compagnia in tutti questi messaggi, grazie per essere stati nella mia vita e aver visto tantissimi dei momenti più importanti dei miei ultimi anni e grazie per farmi compagnia ancora adesso, anche in questi momenti in cui tutto è diverso, tutto è un po’ strano e tutto un po’ fa male”.

Fedez invece, tornato da Londra, si è imbattuto in un incontro importante, ecco il suo racconto in merito: “Onorato di aver conosciuto il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus ideatore del microcredito moderno anche conosciuto come il banchiere dei poveri.

Il modo migliore per festeggiare la festa del papà è confrontarsi su come garantire un futuro radioso ai nostri figli.

Sono nate delle belle idee che spero possano prendere vita il più presto possibile”. Già, ma che ci faceva Federico Lucia, insieme a Muhammad Yunus?

Stefano Mauri