Annalisa continua a stabilire record. E Sinceramente, spacca anche nelle versione per orchestra da camera

“Sinceramente Doppio Platino e Mon Amour addirittura Cinque volte Platino. Ne vogliamo parlare?”… Così postò via social la cantante, o meglio, la Pop Star Annalisa, terza classificata al Festival di Sanremo 2024, ma soprattutto, cantautrice, tra le più influenti (per Billboard Italia), nel mondo musicale, che meritatamente sta battendo record, su record.

E con lei vanno fortissimi i suoi autori e collaboratori storici, vale a dire Paolo Antonacci (paroliere straordinario e creatore si storie e situazioni incredibili) e Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, Artigiano della Musica che sta riscrivendo pagine musicali nel mondo pop. Eh già: applauditi, ammirati, invidiati, chiacchierati (da chi cerca pubblicità, passando da loro), spesso tirati in mezzo, ecco, Annalisa, Davide e Paolo raccolgono risultati, semplicemente poiché lavorano tantissimo, meritano e sono bravissimi. Non dovrebbe essere difficile da capire, no? Intanto nei giorni scorsi, su Youtube è comparso un video che ripropone Sinceramente in versione per orchestra da camera. A realizzarlo è stato il canale Orchestrazione pratica che, come dice il nome, si occupa proprio di orchestrazione, ovvero l’adattamento per orchestra di una musica scritta originariamente per altri strumenti. E il brano nella sua nuova veste classica, non è affatto male, come suona bene allo stadio, nei vari cori ad hoc, creati dalle tifoserie. Chapeau al post Sanremo bestiale quindi di Annalisa, Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Stefano Tognoni…

