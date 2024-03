Che noia questa Juventus nervosa. Mister Massimiliano Allegri? E’ bravo ma questa è ancora la sua Juve?

Dusan Vlahovic è stato espulso al 93′ (sarà multato) del match all’Allianz Stadium tra Juve e Genoa, terminato sullo 0-0. Un’escalation di tensione ha fatto rimediare all’attaccante serbo due cartellini gialli nel respiro di un minuto dall’arbitro Giua. Mentre usciva dal campo Vlahovic si è rivolto alla panchina provando a spiegare ciò che era accaduto.



Dal labiale catturato dalle telecamere sembra piuttosto evidente dica: “Gli ho detto bravo”. Vlahovic salterà Lazio-Juve. Invece, finita la partita, mister Massimiliano Allegri, durante le consuete interviste post gara ha discusso con lo studio di Sky Sport. Questo lo sfogo del trainer: “Siamo terzi o no? Non sapete come si fa l’allenatore“… Insomma, questa Juventus è una noia, ma non c’entra la canzone di Angelina Mango, trionfatrice al Festival di Sanremo 2024. E i bianconeri sono pure nervosi. Bisogna mettere in cassaforte la qualificazione in Champions e ripartire, finalmente da zero. Capitolo tecnico? Massimiliano Allegri è un bravissimo allenatore, ma questa forense non è più la sua Vecchia Signora, no?

Stefano Mauri