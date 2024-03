Tananai è tornato col nuovo singolo ‘Veleno’: “Se vuoi fare bella musica, ogni tanto è bene fermarsi”

Dopo mesi di attesa, Tananai è quindi pronto a decollare con la sua nuova musica e il nuovo, atteso singolo Veleno, finalmente uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il nuovo lavoro discografico del cantautore è il racconto di un amore che richiede risposte, un viaggio fatto di rischi in cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male. Scritto da Tananai e prodotto dall’artista stesso insieme a Davide Simonetta, Veleno segna ufficialmente l’inizio della nuova fase artistica di Tananai, il quale conferma il suo status di cantautore autentico, dopo un anno da protagonista che lo ha visto in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023 con Rave, Eclissi (doppio disco di platino) e nella classifica dei singoli più acquistati con Tango (quintuplo disco di platino), oltre ai sold out del suo primo tour nei palazzetti e dei live estivi.

Arrivava da un periodo intenso, Alberto Cotta Ramusino, classe 1995, in arte Tanani prima della fondamentale pausa: “Ho avuto bisogno di fermarmi, era tutto troppo veloce e io volevo capire cosa stava succedendo. Se vuoi scrivere bella musica devi estraniarti un po’, stare tranquillo. Ma c’è un altro motivo: Tango è una canzone a cui voglio bene, che voglio proteggere. La stavo cantando tantissime volte. Ovunque andassi, che non gliela fai Tango? E ho avuto paura che a un certo punto avrebbe smesso di farmi sentire come mi sentivo. In un altro posto. Fuori da me stesso. Come se stessi parlando a delle persone di una storia che non è la mia. Mi responsabilizzava, anche per il messaggio che porta. Per come vedevo le persone reagire. Non volevo perdere quell’emozione li’”. Così ha parlato ai media Tananai, ripartito alla grandissima con la sua nuova musica.

Stefano Mauri