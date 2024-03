Emma Marrone: “Il problema del sistema è che adesso vogliono arrivare tutti primi subito”

Reduce dal Festival di Sanremo con “Apnea” (disco d’oro), Emma Marrone è stata ospite della prima puntata di Radio2 Live Unplugged con Ema Stokholma e Gino Castaldo nei giorni scorsi. Tra i vari temi trattati nella chiacchierata, la cantautrice si è soffermata sul tema degli alti e bassi di una carriera: “Prima di essere artisti siamo persone e io non mi sono mai nascosta, anche quando le cose non stavano andando per niente bene per far capire ai ragazzi che a volte le cose non vanno come ce le immaginiamo. Questo non ci deve far perdere di vista la nostra strada, semplicemente non ha girato bene la ruota. La vita è piena di rischi ma anche di avventure incredibili da vivere. Il problema del sistema è che adesso vogliono arrivare tutti primi subito: ci vorrebbe un’educazione al fallimento perché serve per capire come crescere”.

In attesa di ritrovarla a novembre sul palco dei Palasport di Milano (11 novembre), Roma (14 novembre) e Bari (17 novembre), quest’estate (da giugno) Emma sarà in tour nei principali festival italiani. Intanto, mentre il suo ultimo, atteso album ‘Souvenir’ va alla grandissima, Emma Marrone sta lavorando a nuove canzoni e, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, mah … forse potrebbe uscire un suo pezzo estivo. Andrà davvero così?

Stefano Mauri