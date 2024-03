Ma chi ha lasciato chi, aprendo di fatto la crisi, profonda, tra Chiara Ferragni e Fedez?

Chiara Ferragni, via social, tirata in ballo, ecco è tornata ancora una volta sulla questione relativa alla presunta rottura con Fedez, e lo ha appunto fatto replicando a un commendo sui social in cui ha fatto capire di non esser stata lei la responsabile della crisi e dell’allontanamento.



L’influencer cremonese ha trascorso qualche giorno a New York per allontanarsi dalle pressioni del gossip e soprattutto dalla tempesta mediatica seguita al cosiddetto pandoro gate. Qualche scatto dalla Grande Mela e una comparsata sui social per augurare buon compleanno alla sorella Francesca: “Tanti auguri alla mia sorellina. Geazie per essere sempre stata dalla mia parte in questi 35 anni attraverso qualsiasi cosa. Ti voglio bene all’infinito”, ha scritto l’imprenditrice digitale. Poi, come sempre, sotto il post in tanti hanno chiesto delle novità sulla presunta rottura con il marito. Stavolta l’influencer ha risposto così: “Purtroppo non è una scelta mia”. Quindi e’ stato Fedez a mollare Chiara Ferragni? Già ma poi chi ha lasciato chi? Mah …

Stefano Mauri