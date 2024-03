Fedez con Chiara Ferragni, dai social ha ‘cancellato’ pure Veronica Ferraro e Davide Simonetta? E con chi farà musica ora?

Eh sì… nelle ultime ore è emerso un altro dettaglio sulla crisi dei Ferragnez. Oltre ad aver rimosso le sorelle dell’influencer, Fedez avrebbe deciso di non seguire più neanche la migliore amica della moglie, ovvero Veronica Ferraro. Chiara Ferragni (sua testimone di nozze a settembre, quando sposerà il suo fidanzato Simonetta?) l’aveva più volte ringraziata pubblicamente per la sua forte vicinanza in questo momento difficile. Il rapper ha poi cancellato appunto pure Davide Simonetta, noto produttore di molti successi musicali.

Questi dettagli fanno pensare che la crisi stia andando avanti senza possibilità di ritorno. Tuttavia, se scarica fisicamente, dopo averlo fatto pure socialmente, Simonetta da Bagnolo Cremasco, che ci perderà sarà proprio lo stesso Fedez, il quale non potrà più contare sull’ottima musica che Simonetta, sin qui gli ha scritto, no? Intanto, in questa delicatissima fase, complicata della sua vita (con Muschio Selvaggio verso lo stop e la crisi con la moglie Chiara Ferragni), via Instagram, il rapper ha ricordato i vecchi tempi o meglio quando partì il suo primo album prodotto in studio. Correva il 12 marzo 2011 e usciva ‘Penisola che non c’è’ : “Tredici anni fa l’inizio di tutto”, spiega nelle stories, lanciando un vecchio videoclip e raccontando il suo primo concerto al Leoncavallo, centro sociale di Milano, con i genitori al banchetto, intenti a vendere i suoi cd. “Si tratta di un disco a cui sono molto legato – prosegue l’artista – perché è il disco che mi ha fatto iniziare la mia carriera artistica. Tra i concerti più belli che ho fatto nella vita credo quello legato all’uscita del disco, al Leoncavallo”.

Nel ricordo ha taggato anche la sua ex, Silvia Brigatti, tatuatrice, con cui è rimasto in ottimi rapporti d’amicizia e con la quale girò i primi video, montati in Final Cut e girati da lei.

Stefano Mauri