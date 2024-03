Chiara Ferragni a New York per tornare a fare l’Americana? Fedez chiude Muschio Selvaggio

Giorni importanti per Chiara Ferragni a New York tra gite negli Hamptons, passeggiate tra i grattacieli della città, foto di golosissimi hamburger e appuntamenti di lavoro. In particolare ha attirato l’attenzione dei fan, una foto in ascensore dell’imprenditrice digitale, accompagnata dalla scritta: “Auguratemi buona fortuna” e un emoji delle dita incrociate.

Che stia sondando il suolo americano per un futuro trasferimento? Intanto Fedez non ce l’ha fatta: Muschio Selvaggio finisce qui. O almeno, per ora. Come annunciato dal cantante sul suo profilo Instagram, il podcast nato insieme a Luis Sal e continuato con Davide Marra si fermerà, almeno per il momento. Lui potrebbe andare invece in televisione, ospite della trasmissione ‘Belve’ di Francesca Fagnani. I Ferragnez sono in crisi e vivono ormai separati: Chiara Ferragni prova a ripartire dopo la batosta dell’affaire pandoro. E Fedez cerca i suoi nuovi orizzonti.

Stefano Mauri