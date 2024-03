Fedez e Chiara Ferragni, divisi e in crisi sui social e tra i parenti, sempre più FerragniEx?

La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni e’ inarrestabile? Mah, i social, non promettono nulla di positivo. Lei è a New York per lavoro e per salutare alcune vecchie amiche, intanto il rapper ha cambiato l’immagine del suo profilo, passando da uno scatto con la famiglia a uno in cui è da solo. Nelle storie, in sottofondo, la canzone L’hai voluto tu, con il passaggio che recita “Nuove amicizie attratte dal soldo, rapporti umani costantemente in saldo”.



Le sorelle di Chiara Valentina e Francesca Ferragni intanto non seguono più il cognato Fedez su Instagram (e viceversa), nel frattempo e’ rispuntato ilprimo fidanzato di Chiara Ferragni. Quello dell’adolescenza, quello con il quale l’imprenditrice digitale ha vissuto la sua prima volta. A ritrovarlo DiPiù, che ha intervistato il ragazzo. Lui si chiama Alberto Luppichini, oggi ha 36 anni ed è responsabile informatico di un’azienda specializzata in strumentazioni dentistica. La storia con la Ferragni è durata un paio d’anni, dal 2004 al 2006.



All’epoca entrambi frequentavano le scuole superiori: Alberto l’istituto aeronautico Siai Marchetti della provincia di Varese, Chiara il liceo classico Daniele Manin di Cremona. Uno stralcio delle sue dichiarazioni? Eccole: “Chiara Ferragni, in tutti i sensi, fu il mio primo amore, al punto che lei visse la sua prima volta con me e io con lei. Quando la conobbi eravamo a Milano, in un locale, e avevamo diciassette anni. A presentarci fu un conoscente che avevamo in comune, Filippo Fiora, un ragazzo che tuttora è tra i migliori amici di Chiara”.

Stefano Mauri