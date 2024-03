Sinceramente la canzone di Annalisa, Pop Star internazionale, tradotta in spagnolo

Annalisa Scarrone è la cantante dei record e sta vivendo un momento d’oro, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, con la sua canzone Sinceramente, gettonatissima. Tra le altre cose, l’artista è volata a Los Angeles per ricevere il Global Force Award, in occasione del Billboard Women in Music ed è entrata con merito è diritto, nella Top 100 Billboard Global.



Annalisa sul palco statunitense, dopo aver citato tre dei suoi successi come “Bellissima”, “Mon Amour” e “Sinceramente” ha ringraziato: “Questa è la magia della musica pop: diffondere messaggi con parole semplici, e con un ritmo che fa ballare l’anima. Essere qui, rappresentare il mio Paese e condividere questi messaggi è la più grande vittoria”.



Durante lo show è diventata virale la foto di Annalisa con Katy Perry. “Le ho raccontato che la ammiro da tanto e lei mi ha detto che sul palco ho parlato molto bene in inglese, ha rivelato a Il Corriere della Sera la cantante ligure. Il pensiero va anche alle artiste che popolano il mondo della musica: “Bisogna proprio rompere dei muri giorno dopo giorno. Nelle classifiche le presenze femminili sono minori, per avere i risultati degli uomini dobbiamo lavorare il triplo, ma le cose stanno migliorando. Non bisogna mollare”. Ah… Sinceramente, scritta con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Stefano Tognini è stata tradotta in spagnolo e ad aprile Annalisa, tornerà nei palazzetti per il tour nei palazzetti con due date speciali all’Arena di Verona il 14 e 20 maggio. Tra gli altri “work in progress” anche un docufilm.

