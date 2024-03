Maurizio Sarri le canta a Luciano Moggi: “Con me l’ultimo scudetto della Juve. Con lui la serie B”

Riguardando al campionato dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Bayern Monaco, Maurizio Sarri, trainer della Lazio, le ha cantate all’ex general manager bianconero Moggi. Ecco la domanda arrivata a Sarri durante la conferenza stampa laziale per parlare del prossimo turno di campionato.

“Sono arrivati in questi giorni duri attacchi nei suoi confronti, tra cui quello di Luciano Moggi

La fiducia della società la sento quotidianamente, se espressa pubblicamente mi fa piacere ma non mi mancava nulla da questo punto di vista. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Moggi, vado in difficoltà perché dovrei rispondere a un radiato e quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l’ultimo Scudetto alla Juventus è arrivato sotto la mia gestione, mentre in una storia ultracentenaria come quella della Juve l’unica retrocessione è arrivata sotto la sua gestione. E anche con 17 punti di penalizzazione per il successivo campionato di Serie B… Ho anche la sensazione di cosa ci sia dietro alle sue dichiarazioni, però i fatti sono questi”.



Ebbene, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, Moggi ha voluto innanzitutto precisare le dichiarazioni che gli erano state attribuite: “Non ho mai detto che con Sarri la Juventus sarebbe andata in Serie B, questo è da escludere. Hanno vinto il campionato. ha detto Sarri, non io. E, siccome ritengo che quando si cambia allenatore bisogna conoscere anche i calciatori che si hanno in rosa, era stata cercata una soluzione per migliorare il gioco della squadra e invece è peggiorato. Questo penso che sia appurato. Dite a Sarri che auguro a lui e ai suoi figli, se ne ha, che non succeda loro ciò che è successo a noi”.

