Chiara Ferragni: “Ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta”

Chiara Ferragni da Cremona, dipinta come il personaggio del Joker sulla copertina dell’ultimo numero del settimanale L’Espresso uscito venerdì 8 marzo? Beh, è un’immagine che ha suscitato immediatamente la reazione dell’imprenditrice, che ha dato mandato ai suoi avvocati di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale.

A poche ore dall’arrivo a New York intanto, il primo viaggio della Ferragni dopo lo scandalo del pandoro gate, è stata la stessa Chiara a commentare il tutto, nel seguente modo: “Sono appena arrivata a New York, sono qua per lavoro per qualche giorno. Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornate davvero difficili per una quantità di ragioni diverse”. Così postò, tra l’ironico e la provocazione, la Ferragni. Come accennato poc’anzi, Chiara Ferragni giovedì 7 marzo ha dato appunto mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso.

