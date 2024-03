Emma Marrone è la dedica d’Oro, che lascia in ‘Apnea’, al babbo che non c’è più: “Ti dedico tutto papo. Ma proprio tutto”

Emma Marrone è tornata a ricordare il padre sui social network. Già, a un anno e mezzo di distanza dalla prematura scomparsa del genitore, la cantante ha voluto rivolgere un pensiero al papà, condividendo con i fan una foto dell’uomo che la tiene in braccio da piccola, e un messaggio toccante: “Ti dedico tutto papo. Ma proprio tutto“. Durante varie interviste, via social, l’artista ha più volte dichiarato di non avere mai del tutto superato il lutto: “Io su palco ci salgo lo stesso, ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te. Sin da piccola mi hai fatto amare la musica. E mi hai insegnato a non mollare mai anche quando sembrava impossibile“. Oggi il suo singolo ‘Apnea’ è uno dei più trasmessi in radio e tra i più ascoltati sulle piattaforme di streaming.

Ricordate? Sul palco del teatro Ariston, dopo averla cantata nella serata del debutto sanremese, Emma Marrone, sguardo in alto verso il cielo, mandò un bacio al papà. Ora la canzone è stata certificata Disco d’oro. Un risultato che Emma ha voluto condividere col padre con la sua dedica speciale. “Ora papo mio guardami. Guarda che bordello meraviglioso sto combinando. La vita è stronza ma io di più”… E nella foto pubblicata insieme alla dedica, la Regina del Rock è piccola, in braccio al babbo Rosario che in mano tiene un microfono.

Stefano Mauri