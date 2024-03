Disco d’Oro con ‘Apnea’, Emma Marrone ha visitato la comunità di recupero ‘Incontro’: “Posti come questi sono piccoli miracoli”

Brava, rinnovata, bella, lanciata, vera, diretta, genuina, ispirata, in gran forma, Emma Marrone, di passaggio in Umbria per una ospitata a Radio Subasio, reduce dai successi del Festival di Sanremo con il brano ‘Apnea’: Disco d’Oro, in forma privata, si è fermata ad Amelia per conoscere la struttura terapeutica ‘Incontro’, formata da ragazzi impegnati nel percorso di recupero contro le dipendenze e far sentire loro la sua vicinanza. Queste le sue parole: “Sono felice di essere venuta perché qui di fronte a me ci sono persone che con sacrificio ce la stanno mettendo tutta per rialzarsi. Questi posti sono dei piccoli miracoli. Siete fortunati: qui avete davvero la possibilità di ricominciare e scegliere di vivere al meglio, di riprovare a fare una nuova vita. Molti non ce l’hanno questa possibilità. Mi raccomando non sprecate questa occasione: tutti ci perdiamo ogni tanto e nella nostra società chi sbaglia purtroppo viene giudicato e ci si volta dall’altra parte. Ma voi siete qui. Avete ancora, e tutti ce l’abbiamo sempre, la possibilità di scegliere. Forza ragazzi”.

Intanto, nelle scorse settimane, così Emma aveva parlato con gli inviati radio Italia, del suo album, con oltre 100 milioni di stream, ‘Souvenir’: “È stato un lavoro lungo, duro, pieno di sacrifici, ma ho la sensazione di poter dire che tutto quello che ho oggi è merito mio. Questo disco mi ha ridato il coraggio e la voglia per fare davvero questo mestiere: sono ritornata Emma, sono un animale da studio. Ci starei chiusa tutto il giorno, nella mia testa ho già in mente un nuovo disco. Mi sto godendo questo mestiere che, per me, è fatto anche di silenzi e di attese. La gente non è più abituata ad aspettare, ma per un bel lavoro serve tempo: se arrivi a un certo status mentale, poi non scendi più. È un lavoro che noi artisti dobbiamo fare su noi stessi, mettere delle basi solide per non essere dei fuscelli al vento.”

Stefano Mauri