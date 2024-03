Victoria De Angelis, unica Rock Star italiana, in tour da solista come Dj: ” Preparatevi a rimbalzare verso il paradiso”

I Maneskin si dividono? No, sono soltanto in pausa per ricaricare le pile e cercare nuove idee da mettere nello loro nuove canzoni che verranno, ma intanto Damiano David, si è esibito come solista durante il Gala di MusiCares Person of the Year,e pure la bellissima, sensuale, bravissima bassista Victoria De Angelis spicca il volo da sola e farà la dj in giro per i club più importanti del mondo: oltre 180 date, che ha annunciato nei giorni scorsi, condividendo via social, il suo nuovo tour. “Faresti meglio a non mancare al mio primo Dj Tour in assoluto! Non vedo l’ora di portare un po’ di rumore e confusione in giro. Metti al sicuro le tue cose e preparati a rimbalzare verso il paradiso”.

Pronti a volare con la meravigliosa Victoria De Angelis, detta Vic, la bassista, unica Rock Star italiana (per Dagospia), più brava (per i Duran Duran) e sensualintrigante del Mondo?

Stefano Mauri