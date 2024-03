Chiara Ferragni e il periodo no con Fedez: “Un allontanamento momentaneo. Non so, vediamo”

Chiara Ferragni e Fedez? Applauditi, ammirati, derisi (il successo non si perdona in Italia, spesso), invidiati, chiacchierati e … divisi, in crisi, beh fanno sempre notizia.

E’ inevitabile. E domenica scorsa 3 marzo, Chiara da Cremona, ospite in televisione da Fabio Fazio, beh ha parlato anche del suo momento no con Fedez: “Un allontanamento momentaneo il nostro? Vediamo, non so. La gente pensa che io abbia un pool di esperti, mi piacerebbe essere una stratega tale, sarebbe meglio della realtà delle cose. Io e Federico ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene e non è che da un giorno all’altro chiudiamo i ponti. È un periodo di crisi, ne abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi più forte, quindi vedremo. Siamo stati una coppia molto social, io ho il mio racconto personale da 16 anni e Federico un percorso simile a me. Non puoi chiedere privacy perché entrambi abbiamo rinunciato alla privacy, una scelta. A noi ci andava così, io penso continuerò così perché se sono chi sono è dovuto alla scelta di raccontare me stessa”. Così, sullo stato delle cose tra i Ferragnez, beh ha parlato, Chiara Ferragni, in tailleur nero e capelli sciolti, sorriso tirato, occhi provati.

Stefano Mauri