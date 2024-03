Chiara Ferragni e l’agitata attesa per l’intervista televisiva. Fedez ha incontrato Cher

“Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò…Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così…Vi voglio bene”. Così, via social Chiara Ferragni , ha condivido coi suoi fan l’attesa per l’intervista che rilascerà, questa sera, da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’. L’imprenditrice digitale di Cremona ha poi continuato, aggiungendo una foto che la ritrae a casa mentre incrocia le dita. Ma quello del gesto scaramantico non è l’ultimo messaggio per i fan. “Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono viva. E se non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità”. Fedez invece beh ha vissuto questi attimi di crisi di coppia a Parigi, alla settimana della Moda francese, dove alla sfilata Vetements Official, ha incontrato un’icona del pop mondiale: Cher.

Stefano Mauri