Chiara Ferragni ai suoi fan via social: “Giornate toste, resto positiva, ma non mi sembra un bell’anno”

Quindi, attraverso le storie su Instagram, Chiara Ferragni torna a farsi sentire sui social, aspettando di andare da Fabio Fazio in televisione, domenica sera 3 marzo, ecco ha voluto raccontare più dettagliatamente il suo stato d’animo attuale, definendo le ultime giornate come ‘toste’. Nel messaggio indirizzato ai suoi seguaci, l’influencer ha affermato di apprezzare il sostegno ricevuto tramite i messaggi diretti, sottolineando come i suoi fan siano sempre presenti nei momenti chiave della sua vita: “È da un po’ che non mi faccio sentire, sono state giornate toste. Volevo salutarvi, sapere come state. Vi leggo nei dm, sapete sempre come starmi vicino in qualsiasi momento della mia vita. Mi fa ridere una cosa che ho letto. Questo è l’anno del Toro, in teoria, ma mi sembra che tutto sia tranne che un bell’anno, per ora. Restiamo positivi”. Rispondendo a un utente che le ha scritto “Dopo il temporale esce sempre l’arcobaleno”, Chiara Ferragni da Cremona ha ribadito la sua speranza per un miglioramento: “Non sai quanto lo aspetto”.

Stefano Mauri