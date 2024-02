Chiara Ferragni: “Sempre in buona fede. Certe cose vanno tenute dentro la coppia”

Chiara Ferragni ha parlato, attraverso un’intervista al Corriere della Sera. Ecco uno stralcio di quanto ha dichiarato ai giornalisti Candida Morvillo e Giuseppe Guastella: “Fedez in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”.

La Ferragni ha parlato pure della sua adolescenza: “ A 16 anni, andavo in giro con il treppiedi, mi facevo l’autoscatto, volevo vedermi attraverso una macchina fotografica, darmi un significato, non so: capirmi. E non c’è mai stata l’idea di tenere quelle foto per me, ma sempre di condividerle col mondo e vedere cosa ne pensava nel bene e nel male. Ero una ragazzina cresciuta a Cremona, in un contesto di provincia, papà dentista, mamma che aveva lasciato un lavoro nella moda per seguire mia sorella che aveva problemi di salute. La provincia mi stava stretta”.



Poi inevitabilmente si è parlato di questi giorni di indagini, inchieste e turbolenze…

Chiara, che cosa ricorda di quel 15 dicembre?

“Che erano le otto del mattino, ero in piedi, stavo andando su un set fotografico e né io né i miei collaboratori ci aspettavamo nulla del genere. Sono rimasta completamente scioccata. Anche perché ho saputo la notizia dalle agenzie, contemporaneamente a tutti gli italiani. Era venerdì, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet terribili su di me e dire: cosa cavolo sta succedendo? Quella dell’Agcm è stata la prima bastonata, la prima volta che qualcuno ci ha detto con durezza e pubblicamente che avevamo fatto male qualcosa. La prima volta in cui ho detto: cavolo, eravamo in buona fede, ma evidentemente potevamo fare meglio’. Io vedo i miei numeri, ho un’idea di quanto posso essere popolare, ma mi rendo conto di aver sottostimato tutto. Adesso, sono fiera dei miei ragazzi ma so che serve un rafforzamento della struttura con persone con più esperienza di me e di quelle che sempre in buona fede mi hanno aiutato fin qui. Serve anche, in certi momenti, essere più pronta a combattere e io non pensavo di doverlo mai fare”.

Fedez invece ha fatto la sua prima uscita in pubblico, dopo la notizia della rottura con la moglie Chiara Ferragni. Il rapper era in prima fila alla sfilata dell’amica Donatella Versace, ma ai molti giornalisti che lo hanno tempestato di domande per avere un commento sulla separazione, non ha voluto rispondere: “Non voglio parlare”.

Stefano Mauri