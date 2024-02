Fedez mi consenta: così però non vale. Ci regali una diretta delle sue

Fedez è stato intercettato per strada, mentre stava uscendo da un palazzo del centro, prima di salire in macchina con la sua collaboratrice. A intervistarlo un inviato di Pomeriggio 5, il programma di Myrta Merlino: “Come stai Fedez? È vera questa storia della separazione da tua moglie?” La replica secca del rapper: “Secondo voi? Dai ragazzi secondo voi anche se fosse lo dico a voi? Ha senso che io venga a raccontare a voi i problemi della mia vita con due figli? Vi sembra un gioco? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Accetto il fatto che le persone facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico ma non posso rispondere”.



Per carità il discorso di Fedez fila, ma qualcosa non torna. Cosa? Per anni il rapper ha portato tutta la sua vita sui social, quindi in pubblico e ora che i problemi bussano alla sua porta che fa? Si appella alla facoltà di non rispondere? Caro Fedez, a lei e ai suoi cari vanno i più sinceri auguri di buona vita, ma così non vale poiché nel suo caso, i panni sporchi andrebbero lavati con una diretta social della sue. O no?

Stefano Mauri