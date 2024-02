Chiara Ferragni, Fedez e la coppia, scoppiata, per la serie da Ferragnez a FerragnEx

Da Ferragnez e FerragnEx, beh il passo è stato, probabilmente, tanto complesso, quanto inevitabile.

E fu così che Chiara Ferragni e Fedez, quindi ruppero. Qualche tappa dell’ultimo, tormentato periodo, della storia d’amore più social del mondo, finita dopo un tira e molla lungo, col rapper che ha addirittura lasciato casa domenica scorsa? “Dal Sanremo 2023, la storia d’amore s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato”, ricostruisce ‘Dagospia’ il sito di Roberto D’Agostino che prosegue: “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari”. Lei – che su TikTok, nei giorni scorsi ha ammesso: “In questo periodo sono piena di tutte le sfighe del mondo”. Intanto, i due protagonisti per il momento non parlano, con Chiara, comunque, pronta a fare una mossa importante, domenica 3 marzo, quando, Codacons permettendo, andrà opsite da Fabio fazio a ‘Che tempo che fa’, a raccontare la sua versione dei fatti. Nell’attesa l’imprenditrice digitale cremonese si gode, indirettamente, i giorni della Milano Fashion Week e si dedica all’attività fisica. Ha invece parlato, la madre e manager di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana.

Contattata da AdnKronos, ecco cosa ha dichiarato: “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.

Stefano Mauri