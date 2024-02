Davide Simonetta, con la futura sposta Veronica Ferraro alla sfilata di Roberto Cavalli. Vic De Angelis sensualmagica. La musica accende la Milano Fashion Week

Non sono solo passerelle e sfilate. La settimana della moda è iniziata a Milano e tutto travolge e colora. Ogni luogo del capoluogo lombardo, non solo gli show delle maison affermate e delle griffe emergenti, sino al 26 febbraio, profumerà di frizzante creatività. E pure la musica è, appassionatamente, protagonista. Davide Simonetta: Artigiano della Musica italiana, produttore, ‘Mister Sanremo’ (secondo e terzo classificato al Festival della Canzone Italiana, quest’anno, primo e quino un anno fa in veste autorali), musicista, autore, compositore e arrangiatore, accompagnato dalla compagna e futura sposta Veronica Ferraro, Influencer e imprenditrice col guizzo vincente, beh ha animato con classe la sfilata di Roberto Cavalli. Lo scorso martedì 20 febbraio invece, Laneus ha organizzato una cena placée con performance a cura dell’artista soul Greg Banks nello showroom in via San Maurilio. Tra gli ospiti anche Victoria De Angelis, musicista dei Måneskin.

E, vestita solo con un essenziale, sensualmagico, abitino a rete, ‘Vic’, la bassista più brava del mondo secondo i Duran Duran, unica Rockstar italiana per Dagospia, beh letteralmente ha emozionato, lasciando senza fiato, in ‘Apnea’ per ‘cantarla’ alla… Emma Marrone, i presenti. cord. La De Angelis, fidanzata Luna Passos, non passa mai inosservata. Chapeau.

Stefano Mauri