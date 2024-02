Clamoroso a Milano: Chiara Ferragni e Fedez, per la serie tanto tuonò che piovve, si sono lasciati

Dagospia, sito molto informato sui fatti, non ha dubbi. Per gli inviati della piattaforma digitale, tanto tuonò (le avvisaglie non mancavano) che piovve… e l’amore tra Chiara Ferragni e Fedez è finito. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la love story tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine la sua uscita da casa. Finiscono così i Ferragnez? Per il momento a quanto pare, sì. Intanto, in tempi di Milano Fashion Week, Chiara Ferragni, alle sfilate milanesi appena iniziate, ancora non si è fatta vedere.

Stefano Mauri