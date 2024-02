Ma non è che Massimiliano Allegri non fa più ‘Allegrate’ poichè questa Juventus non glielo consente?

Reduce da sconfitte pesanti, prestazioni così, così e dal pareggio di Verona, la Juventus è in crisi. E l’opinionista – calciofilo Massimo Brambati ha fotografato l’attualità bianconera nel seguente modo: “Massimiliano Allegri ha deluso perché a mio avviso è stato lui che ha rotto il meccanismo e quell’entusiasmo che c’era. La Juve non avrebbe mai potuto vincere il campionato, lo dico dall’inizio. Arrivare quarti vale come la Champions per la Juve, Allegri ha sempre dato questo come obiettivo, ma sono stati i giocatori che hanno pensato di essere all’altezza vedendo i risultati. Allegri doveva venirne fuori con l’esperienza invece ha toccato degli equilibri che si erano creati ed ecco il risultato. Non ha fatto l’Allegri quando doveva fare la differenza. I punti che mancano non sono quelli con l’Inter, che ha dimostrato di essere superiore in tutto, ma nelle altre tre sfide forse è andato in confusione. Ha fatto errori che di solito non fa”.

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha invece commentato così il pareggio della Juventus contro il Verona: “A un certo punto – Chiesa fuori causa per infortunio – Allegri ha dato fiducia a Yildiz, Vlahovic ha cominciato a segnare e ho letto che col turco Dusan si trovava meglio per una questione di connessioni più naturali e generosità del compagno. E che, inoltre, il gioco della Juve era decisamente migliorato. Balle. Non appena la Juve ha perso qualche punto ci si è chiesti come mai Allegri non facesse giocare Chiesa al posto di Yildiz. Olé. E c’era anche chi ipotizzava l’impiego del tridente in una struttura che non lo regge a lungo. A Verona il tentativo è durato pochi minuti. Chiudo con l’appunto degli appunti: Allegri non migliora i giocatori. Al secondo posto dietro l’Inter e davanti al Milan, all’Atalanta, alla Lazio, al Napoli e alla Roma con i vari Cambiaso, Gatti, McKennie, Yildiz, Miretti, Kostic, Alex Sandro e Weah chi era arrivato? Lo spiritosanto?” Detto ciò, per dirla alla Zazzaroni, senza dimenticare il pensiero di Brambati, ecco non è che, semplicemente, mister Allegri non fa più ‘Allegrate’, poiché la rosa della sua attuale Vecchia Signora non glielo consente?

