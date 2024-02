Belen Rodriguez ai curiosi e rosiconi da social: “Quando il prossimo ragazzo? Fatti Miei. Fate un po’ di sesso”

Belen Rodriguez, sta cercando di ricostruire se stessa e di tornare a una certa normalità. Scottata, di nuovo da Stefano de Martino, e provata dopo che ha rivelato in diretta tv su Rai Uno di essere stata ripetutamente tradita dall’ex ballerino di Amici, per Belen è giunto il tempo di stare lontano dalla tv e di pensare alla famiglia e al figlio. Per lei tuttavia, solo qualche mese fa, c’era stato un momento in cui tutto pareva filare per verso giusto quando si era legata – sentimentalmente – a Elio Lorenzoni. L’imprenditore bresciano avrebbe persino chiesto la mano della showgirl in un viaggio alle Maldive ma di lui, sui profili social di Belen Rodriguez, si sono perse le tracce da tempo. Intanto, sul suo profilo Instagram ha postato foro e video che la vedono, bellissima, nuotare nel mare.

E i commenti non si sono fatti mancare: “A quando il prossimo fidanzato?”. La risposta: “Fatti miei”. C’è chi la difende: “Che tristi commenti…bevetevi un buon bicchiere di vino e sorridete alla vita. Se non vi piace, non seguite, basta negatività”. La sottolineatura di Belen ai curiosoni e rosiconi da social: “Aggiungerei fate un po’ di sesso.”

Stefano Mauri