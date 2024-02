Il toccante messaggio di Gianluca Vialli, ai suoi ex compagni della Juve, poche settimane prima di morire

E’ stata trasmessa in televisione, un’anteprima del docufilm ‘Adesso vinco io – Marcello Lippi’, col toccante videomessaggio di Vialli, poco prima della sua morte nel gennaio 2023, che tutti ha commosso.

E’ accaduto domenica scorsa 18 febbraio, con Marcello Lippi, ospite di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, sul Nove per presentare attraverso alcuni brevi filmati, tratti appunto del suo docufilm.

Uno in particolare, con protagonista Gianluca Vialli (assente giustificato, alla reunion alla quale avrebbe dovuto partecipare, se non fosse stato per le sue precarie condizioni di salute, che nemmeno due mesi dopo lo avrebbero portato via per sempre) da Cremona ha toccato e commosso i telespettatori. Nel filmato trasmesso in tv si vede Vialli in collegamento video durante un incontro tra Marcello Lippi e gli ex giocatori della sua Juventus: “Ciao ragazzi come va, mi dispiace non essere con voi a festeggiare, ma sono con voi con lo spirito. E’ un po’ che non ci vediamo ma il filo che ci unisce è sempre lo stesso. Abbiamo condiviso tante cose insieme, vi ho fatto vincere una Champions. Vi abbraccio tutti con tantissimo affetto, abbraccio soprattutto il mio Messia e non ti dimenticherò mai, spero che anche tu non ti dimentichi di me“.

Stefano Mauri