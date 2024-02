Emma Marrone, la ‘Queen’, la Regina del Pop Italiano ha lasciato in ‘Apnea’ pure Londra

“Con Apnea farete molta fatica a restare seduti”. Ricordate? Così Emma Marrone descriveva, prima di cantarla all’Ariston per la prima volta, la canzone che ha portato al suo quarto, travolgente Festival di Sanremo. E in effetti, Emma Marrone e la sua canzone, beh ci hanno aperto nuovi, sensazioni, orizzonti musicali. Nei giorni scorsi, impegnata a promuovere l’ultimo suo lavoro, Emma è volata a Londra. E nella stanza del suo hotel, è stata accolta molto calorosamente. In tal senso, l’artista, seguitissima sua pagina Instagram con 6,6 milioni di follower, ha pubblicato una storia in cui si è regalata un selfie davanti ad uno specchio… pieno di scritte colorate di benvenuto e di simboli della città come la London Eye.

E non poteva mancare la corona, la stessa che le è stata messa in testa a Sanremo dal suo direttore artistico perché lei è ‘La Regina’, la Queen della Musica Pop Italiana. E pure oltremanica la musica della cantante è molto seguita. Ah… così, terminato il suo soggiorno di lavoro a Londra, via social Emma ha scritto: “A Londra ho anche riflettuto. Torno e mi chiudo in studio. Amen”. Cosa bolle nella ‘pentola creativa’ della cantautrice pugliese? Lo scopriremo vivendo.

Stefano Mauri