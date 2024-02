Chiara Ferragni aveva voglia davvero di fare politica. Fedez precisa: “Tutto è intestato alle mie società, non sono nullatenente”

E’ vero, come sostiene Italia Oggi, che Chiara Ferragni da Cremona, prima dello scoppio del pandoro-gate, quindi lo scorso mese di novembre, era dul punto di candidarsi col Partito democratico in vista delle Europee? Intanto, Rischia di diventare un caso quel che Fedez ha dichiarato davanti al giudice, proclamandosi ‘nullatenente’, nell’ambito di un procedimento per diffamazione risalente a novembre 2020. L’udienza si tenne in modalità telematica per via del Covid. L’audio saltella a causa di problemi tecnici e il magistrato, forse egli stesso incredulo, chiede conferma più volte di aver sentito correttamente.

Ma Fedez, scrive La Repubblica, non cambia mai linea: “Beni mobili o beni immobili registrati? Nullatenente”. Poi la precisazione che sembra chiarire quanto dichiarato: “È tutto intestato alle mie società”. Questa, arrivata in seguito, la spiegazione del diretto interessato: “Mi spiace molto leggere questo articolo, non ne capisco il senso e lo scopo, se non quello di dare un’idea sbagliata ai lettori e alle lettrici riportando una mia dichiarazione in modo del tutto decontestualizzato. Prendo atto di questo grandissimo scoop che sta circolando su tutte le testate diramato dal Codacons in cui campeggia il titolo ‘Fedez dichiara che è nullatenente‘. No, non è vero, non ho dichiarato questo: come sempre prendono un pezzo di una cosa, la decontestualizzano e la fanno passare per un’altra cosa. E’ successo che, in uno dei tanti procedimenti per diffamazione che mi ha fatto il Codacons, tutti archiviati ci tengo a dire, il giudice mi chiede ‘Federico, tu possiedi beni immobili, navi o macchine?’. E io faccio ‘no, è tutto intestato alla mia società”. Ah… per San Valentino, i Ferragnez sono usciti a cena insieme a Milano. Niente crisi quindi?

Stefano Mauri