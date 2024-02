Mister Massimiliano Allegri nel mirino di Lele Adani dopo il Ko della Juve con l’Udinese

A questo giro, beh l’opinionista Lele Adani, per attaccare nuovamente il trainer della Juventus Massimiliano Allegri è bastato un messaggio, di un tifoso bianconero su Twitter, che diceva questo: “Ci costringete a dare ragione a Lele Adani. Per 8 anni ostaggi di AllegriOut. Lo scudetto non lo avremmo vinto comunque ma con lui non c’è futuro”. La replica dell’ex giocatore non si è fatta attendere: “Noooo, non a me, che poi non ho interesse ad averla. A Padre Tempo”.

Poi l’ex difensore, via Instagram ha approfondito il discorso: “Bremer, Szczesny, Rabiot, Locatelli, Yildiz, Milik, Chiesa, Cambiaso che lo vuole il Real Madrid, stavo facendo 2 conti sul valore della rosa perché a volte dobbiamo fare i contabili, so che settimana scorsa qualcuno ha fatto finta di non capire. Le scuse sono finite. Responsabilità, comunicazione corretta, autocritica, analisi profonde giuste perché l’Udinese non aveva Bierhoff, Alexis Sanchez e Amoroso. La verità è una: padre tempo, come sempre, opera in silenzio”. Per carità, i singoli di valore alla Vecchia Signora non mancano, ma rosa alla mano, ai bianconeri per tornare grandi sul serio, forse mancano un playmaker, un forte difensore centrale e un laterale destro. No?

Stefano Mauri