E’ Gerry Scotti il post Amadeus (i due sono amici) al Festival di Sanremo 2025?

Ricordate? Era stato Amadeus, verso la fine della scorsa estate, a provocare il fiume di commenti sull’ipotetica presenza di Gerry Scotti all’Ariston, dopo che sui social aveva pubblicato una foto dei due insieme con la frase: “Beccati… colazione in compagnia di Gerry Scotti”. Ad alimentare le voci si era aggiunto poi Scotti che in un video aveva scherzato: “Conoscete un albergo a Sanremo?”. Tanto era bastato per scatenare i commenti, tra delusi ed entusiasti. Poi il volto popolare di Mediaset, all’Ariston, nei giorni scorsi a fianco dell’amico e collega Amadeus, per la co conduzione, o una semplice ospitata, al Festival della Canzone Italiana, proprio non si ì visto. Ma in questi giorni, il nome del Gerry nazionale, è tornato in auge nella rosa delle nomination su chi, tra un anno, potrebbe ricevere il testimone da Ama e, condurre (ma è vero che Scotti in passato ha rifiutato tale opzione?), in prima persona, la kermesse sanremese.

Stefano Mauri