Emma Marrone e il quattordicesimo posto a Sanremo: “Ho raggiunto i miei obiettivi. Non guardo ai numeri”

Come svelato sul palco dell’Ariston, l’artista, che si è posizionata al quattordicesimo posto nella classifica definitiva di Sanremo 2024, giustamente, finita la sua esperienza in gara, ha trascorso una nottata all’insegna della baldoria e del divertimento, facendo le ore piccole.

Così, in teatro per lo speciale ‘Post Sanremese’, domenica scorsa 11 febbraio, Maria Venier le ha chiesto: “Emma con gli occhiali da sole?“ Questa la risposta di Emma Marrone: “Sono tornata a casa alle 8,30 stamattina. Ho fatto festa. Sono dritta in after, non mi sono fatta mancare nulla. Devi uscire con me, Mara. Ci sono un sacco di feste pazzesche a Sanremo“. La Venier ha poi tentato di fare un po’ di gossip chiedendo: “Hai fatto degli incontri carini?“, la risposta di Emma è stata: “Forse, chi lo sa… Sanremo è meravigliosa, me la sono goduta. Girano immagini di me che ballavo sul bancone di un bar”. Questo il commento dell’artista sulla sua esperienza festivaliera in gara: “Non ho mai dato importanza ai numeri. Sono arrivata qua con degli obiettivi che sono stati non raggiunti, ma superati, quando hai chiara la strada, tutto il resto non conta”. Ah… ‘Apnea’, la canzone di Emma, viaggia alla grandissima.



Stefano Mauri