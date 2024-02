Emma Marrone e il suo Festival di Sanremo senza fiato, con dedica speciale al papà Rosario

“Dedico questo Sanremo a mio papà Rosario che mi ha lanciato sul palcoscenico quando avevo 10 anni e voglio promettergli che resterò su questo palco finché avrò fiato in corpo”. Cosi’ Emma Marrone al termine della sua esibizione, ‘Apnea’, canzone con la quale si è classificata quattordicesima al Festival di Sanremo

Ah, nella serata Cover del venerdì, beh c’è chi non è riuscito a trattenere l’emozione durante l’esibizione di Emma Marrone con Bresh. I due cantanti hanno infatti portato sul palco dell’Ariston un medley con i brani celebri Imbranato, Non me lo so spiegare e Sere Nere di Tiziano Ferro. Un omaggio speciale tant’è che non è tardata ad arrivare sui social la reazione di Tiziano Ferro. Ecco il ringraziamento dell’artista: “ Il mio abbraccio adesso va in particolare a Emma. Non faccio favoritismi però il suo gesto, quello di evocare la mia musica a Sanremo in un periodo in cui sono completamente in ritirato, è per me epocale, uno dei gesti più belli che mi siano stati mai rivolti nella vita. Grazie Emma, grazie Bresh. Siete troppo”.

Stefano Mauri