Davide Simonetta, ‘Artigiano della Musica’, straordinario protagonista a Sanremo

Il Festival di Sanremo 2024, l’ultimo, salvo ripensamenti, della premiata ditta Amadeus & Fiorello è in archivio. Angelina Mango si è portata a casa il primo posto, ma c’è chi ha lascito un segno straordinario all’Ariston e dintorni. È il caso dell’autore, compositore, arrangiatore e produttore Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, tra gli autori di due pezzi in gara, scritti e musicati da lui, ‘Sinceramente’ di Annalisa (terza in classifica) e ‘Io p’ me, tu p’ te’ di Geolier (seconda in graduatoria) e protagonista della produzione del brano dei Negramaro. Proprio ‘Sinceramente’ di Annalisa intanto, nell’ambito del progetto ‘Radio Festival di RTL 102.5, beh è stato eletto il brano più radiofonico di questo 74esimo Festival ormai in archivio. Ebbene, Artigiano della Musica Italiana, Simonetta da anni sta scrivendo pagine importanti della storia musicale italiana contemporanea. E a questo Sanremo, letteralmente ha spaccato, confezionando canzoni che piacciono, emozionano, fanno cantare, sognare e ballare. Quindi, insieme a tanti altri affreschi festivalieri, la vittoria di Geolier nella serata delle cover, pure, o meglio, soprattutto i brani di Simonetta hanno lasciato il segno.

Cosa rappresenta la musica per Simonetta? “La musica non ti fa stare bene, le canzoni nascono sempre da un’inquietudine. Anche pezzi che sembrano hit estive come Disco Paradise o Mon Amour nascono così. Serve una sorta di abnegazione”… ha detto agli inviati di Domani nei giorni scorsi. Chapeau a Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco, sta al Festival di Sanremo, come il burro fuso sui Tortelli Cremaschi…

Stefano Mauri