Emma Marrone e l’Apnea più bella, sensuale, emozionante del mondo, per il suo ritorno a Sanremo

Emma Marrone è pronta, prontissima, ispirata, lanciata, in formissima per Sanremo. E l’estate prossima sarà in tour per portare in giro la sua musica. Intanto, nelle scorse ore, via social (l’artista dalla voce che graffia è attivissima) è apparso un video bello, (lei è bellissima), sensuale, magico, sensulaintrigante, provocante, elegante, che lascia senza fiato, per lanciare ‘Apnea’ il pezzo sanremese. Con la pelliccia aperta e in intimo, la cantautrice salentina cammina per il corridoio di un hotel: applauditissima da followers e fan.

La canzone sanremese di Emma, appunto: “parla di un’emozione bellissima – spiega sui social la diretta interessata- così bella da togliere il respiro: rivedere dopo tanto tempo una persona importante, raggiungere un obiettivo per cui si è lavorato a lungo e con dedizione, abbandonarsi a un bacio intenso quando c’è un’intesa speciale…. Ci vedremo qui a Sanremo, davanti al mio hotel, e ogni giorno ci daremo appuntamento per restare per un po’ tutti senza fiato”. Eh già… Emma Marrone, artisticamente rinata a nuova vita, come certifica il nuovo album ‘Souvenir’, no, all’Ariston lascerà il segno: cantando, ballando, emozionando, emozionandosi, lasciandoci in ‘Apnea’, regalandoci emozioni che accendono. Scommettiamo?

Stefano Mauri