Annalisa ha acceso il Festival di Sanremo Sinceramente. È una bella storia di musica

Annalisa, in atmosfera Raffaella Carra’, in gara a Sanremo 2024 con la canzone ‘Sinceramente’, al debutto al Festival ha spaccato. Lo scorso anno la cantautrice, incoronata regina delle classifiche, ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 33 dischi di platino e 13 oro. Inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo, è tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e l’unica donna solista nella top 10 dei singoli più ascoltati dell’anno (Fimi/Gfk). Ecco alcuni passi del suo pezzone squarciante scritto con lei da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Stefano Tognini…



“Sai già che è tanto/Se ti mando mando mando mando solo un messaggio/Due parole/C’è scritto sul finale/Sinceramente/Tua”. Subito entrato nel cuore di tutti, il brano parla di una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera: “Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono “sinceramente” tua”. Ah… per gli inviati del Fatto Quotidiano, Annalisa in fatto di look … “Ha la sensualità e l’eleganza inconfondibili di Dolce e Gabbana. D’altra parte a vestirla è la stylist Susanna Ausoni (che non sbaglia mai un colpo). Canta ‘quando quando quando’ e già fa ballare l’Ariston: giacca da smoking nera over con sotto shorts, parigine e reggicalze a vista. Frangetta, trucco semplice e chocker di velluto al collo a completare il look. Voto: 7.5”. Insomma a Sanremo 2024, il reggicalze di Annalisa e il suo pezzone sono già storia che resta.

Stefano Mauri