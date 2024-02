Emma Marrone pronta a lasciare senza fiato e in ‘Apnea’ il Festival di Sanremo

“Apnea parla di un’emozione bellissima, così bella da togliere il respiro: rivedere dopo tanto tempo una persona importante, raggiungere un obiettivo per cui si è lavorato a lungo e con dedizione, abbandonarsi a un bacio intenso quando c’è un’intesa speciale…

Da mercoledì a sabato ci vedremo qui a Sanremo, davanti al mio hotel, e ogni giorno ci daremo appuntamento per restare per un po’ tutti senza fiato. Per ora non aggiungo altro, voi tenete d’occhio le mie storie”.

Così postò via social Emma, appunto protagonista al Festival, con un pezzone scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (noto come Jvli). Emma Marrone si presenterà a Sanremo in gran forma, fedele all’evoluzione artistica intrapresa con ‘Souvenir’. Fin dai primi istanti in studio, durante la creazione di ‘Apnea’, l’artista ha avvertito che sarebbe stata la canzone giusta per esprimere la sua arte sul palco dell’Ariston, per emozionare e lasciare senza fiato il pubblico. Nella serata dedicata alle cover, il 9 febbraio, Emma Marrone renderà omaggio a Tiziano Ferro, suo grande amico e fonte d’ispirazione nel corso degli anni. Accanto a lei, il rapper e cantautore genovese Bresh, per un medley dei successi di Ferro che intreccerà i generi pop e urban in una performance sorprendente.

Stefano Mauri