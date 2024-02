Juve – Inter parla Nelson Bremer: “Sono dalla parte giusta”. Rabiot in orbita nerazzurra?

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Cesare Prandelli, ex commissario tecnico azzurro, ha parlato così in vista diInter-Juventus di domenica sera: “Sarà una partita molto bella ed entusiasmante. L’Inter è molto più forte, ma la Juve ha trovato la sua sicurezza. E’ più compatta. Sarà una partita da vedere soprattutto dal punto di vista tattico. Se Inzaghi o Allegri cambieranno qualcosa, sarà un momento di grande interesse calcistico. Non vedo l’ora di vederla. E’ una partita molto importante per la Juve, non per l’Inter. Pressione tutta suMassimiliano Allegri? Esatto, perché l’Inter deve anche recuperare una partita”. Insomma, manca sempre meno alla super sfida scudetto tra Inter e Juventus, in programma domenica alle 20.45.

Ecco cosa ha dichiarato, nelle scorse ore, a Dazn, il fortissimo centrale difensivo della Juve Nelson Bremer: “Se penso mai che avrei potuto giocare all’Inter? No, sono dalla parte giusta. Con l’Inter sarà un duello fino alla fine. Fare risultato a Milano non è mai facile. Secondo me chi vince, non vince il campionato, ci sono ancora tante partite, però è un passo importante. Vlahovic è un attaccante fisicamente forte, quando giochiamo insieme in partitella gli do molti consigli. È bravo e sta migliorando tanto. Anche Yildiz è un bell’attaccante, in allenamento entriamo duro su di lui, ma non si lamenta e continua a giocare. Ha grande forza nelle gambe e può fare una bella carriera. Ci sono attaccanti che non si possono mai lasciare tranquilli, come Osimhen e Lukaku, loro sono di livello internazionale. È importante far innervosire l’attaccante, perché poi in pochi rimangono concentrati tutta la partita. L’arrivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci ha dato tanta serenità”.Così parlò Bremer. Inter – Juve è già cominciata. E l’Inter sarebbe interessata allo juventino Rabiot, forte centrocampista col contratto in scadenza a giugno.

Stefano Mauri