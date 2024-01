Aspettando ‘Sinceramente’ Sanremo, Annalisa riceve ancora premi e consensi

Hanno ragione quelli di Radio Italia, Annalisa è ‘euforica’ e non solo per la sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo (si giocherà il primo posto con Angelina Mango, Negramaro, The Kolors, Emma, la Amoroso e Loredana Bertè) con la canzone Sinceramente o per il suo primo concerto all’Arena di Verona. Eh già… un suo singolo e un brano per il quale ha collaborato con Fedez e gli Articolo 31 sono stati certificati dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Si tratta di Euforia, che ha ottenuto il Disco d’Oro, e di Disco Paradise, il Quarto Platino. “Sono pazza di voi”, ha ammesso la cantautrice (ah quanti meritati premi da un anno a questa parte per lei) in un post su Instagram.

Applausi quindi per Annalisa Scarrone e per il suo affiatato staff creativo, composto da Paolo Antonacci e dall’Artigiano della Musica Italiana Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco.

Tra le altre cose, Paolo e Davide, insieme a Stefano Tognini sono gli autori, con la Regina del Pop italico, di ‘Sinceramente’, il suo brano sanremese.

Poi appunto a maggio l’artista sarà in concerto all’Arena di Verona: “Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena. Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare. E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena’. Ed è tutto vero “.

Stefano Mauri