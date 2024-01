Emma Marrone, dopo aver acceso l’estate cantando con Tony Effe è pronta a stupire all’Ariston nella serata Cover con Bresh

Manca poco, pochissimo, al Festival di Sanremo, kermesse tipicamente italiana e più nazionalpopolare del mondo. Mentre Amadeus (ma è vero che ha ricevuto una super proposta da Mediaset?) spopola sulle cover dei giornali spiegando che forse per lui sarà l’ultima volta come conduttore, gli artisti in gara sono nel pieno delle prove di canto e di look. Tra le più attese di questa edizione c’è Emma Marrone, pronta a regalare ai suoi followers, qualche anticipazione e dettagli sul suo nuovo look in prospettiva Ariston.

Già la suspense è alle stelle, come sarà il look per cantare il suo nuovo, atteso singolo Apnea? Mah… in una recente fotografia, Emma ha esibito la pony tail, senza frangia, per le prove in studio con il rapper Bresh, suo compagno d’avventura festivaliera, nell’attesissima Cover del 9 febbraio, quando insieme interpreteranno alcuni dei tanti successi di Tiziano Ferro in un medley ad hoc.

Già… Emma Marrone ha acceso l’estate 2023 cantando con Tony Effe Taxi sulla luna. Ora è pronta a illuminare l’Ariston, duettando, nella serata Cover con Bresh?

Stefano Mauri