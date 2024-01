Francesco Totti avrà voglia di leggere il libro della ex Ilary Blasi?

“Pensi che Francesco leggerà il libro?” Chiede, ripresa poi da vari organi mediatici, SilviaToffanin a Ilary Blasi ospite a ‘Verissimo’ domenica pomeriggio su Canale 5. Gran risata di Ilary, non si sa perchè non si immagina Totti a leggere, o se non si immagina Totti a leggere ‘Stupida’, il suo libro in uscita martedì. Il libro che racconta appunto la sua verità sulla separazione dall’ex capitano della Roma, come ha raccontato in esclusiva a Sette, l’allegato del Corriere della Sera. Le due amiche in tv (hanno cominciato insieme come letterine di Passaparola, ndr) hanno chiacchierato ancora una volta della relazione finita tra Ilary e Francesco.



“Sono serena e felice – ha esordito la showgirl – Che stupida non essermi resa conto. Mi sono sentita stupida quando ho scoperto tutto (la relazione di Totti con Noemi, ndr). Rivivere tutta questa mia esperienza è stata psicoterapeutica, un’esperienza catartica. Mi ha fatto bene. Rifarei tutto e confessa che ha capito che c’era qualcosa di strano tra lei e il suo ex marito, quando Francesco non si è presentato al suo compleanno. Se lui pensava che fosse una relazione aperta, poteva accettare anche quel caffé”.

Ah… il ‘caffè’ in questione sarebbe l’incontro tra Ilary e Cristiano Iovino, il personal trainer con cui la conduttrice si è incontrata a Milano. Secondo Ilary un caffè e basta, secondo Francesco più di un caffè. E pochi giorni fa Iovino in una intervista al Messaggero ha confessato che sì tra lui e Ilary c’è stato più di un caffè. Toffanin incalza l’amica: “Allora il caffè?”



Risponde la showgirl: “C’è una causa in corso con Francesco… detto questo mi viene da ridere perché le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata adesso, perché Cristiano è stato citato da Francesco come teste. Io comunque Cristiano lo ringrazierò sempre, a settembre venne in un locale a Milano: non alla mia festa, ma a quella della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco. Ilary sottolinea che però nel matrimonio «sono stati più i momenti belli rispetto a quelli brutti. Ho invitato a cena Francesco, la casa è sempre aperta per lui. Gli auguro di essere felice anche se quello che vedo ora, non è più il mio Francesco. Non lo riconosco più”. Già ma un giorno l’affaire Totti–Ilary si rasserenerà?

