Chiara Ferragni si rilassa in montagna. Fedez a cena a casa Versace con Paloma

Le voci di una crisi tra Fedez e Chiara Ferragni proseguono. Questo, nonostante nei giorni scorsi la Ferragni su Instagram aveva pubblicato una foto insieme al marito smentendo, quindi, indirettamente i rumor che volevano la coppia già “separata”, ma la notizia in merito a una frattura interna ai Ferragnez non ha smesso di circolare.

Il settimanale Oggi ribadisce comunque come … “Il pandoro-gate è, forse, solo la punta dell’iceberg di un amore che negli ultimi due anni ha vissuto più scossoni che un giro sulle montagne russe.Certo, gli scorsi mesi sono stati piuttosto difficili per la coppia, con i gravi problemi di salute di Fedez. La distanza emotiva della influencer e il suo bisogno di prendere una boccata d’aria già una manciata di mesi fa, a Milano, erano cosa nota. Poi il periodo complesso del marito, il contestuale dovere morale di ricostruire un clima di tranquillità e l’amore mai davvero evaporato hanno portato Chiara a restare al fianco del suo uomo. Ciò che è certo è che oggi entrambi hanno un unico obbiettivo: tutelare la serenità dei loro amatissimi figli”. Se questa versione dei fatti dovesse venire confermata i due coniugi avrebbero quindi deciso di rimanere uniti e di vivere sotto lo stesso tetto per amore dei due figli, in modo da poterli crescere insieme. Ma davvero tra i Ferragnez le cose non funzionano?



Intanto, sabato scorso, l’imprenditrice digitale di Cremona, in compagnia di alcuni amici ha passato momenti di relax in uno chalet in montagna, in un suggestivo paesaggio, E mentre Chiara Ferragni da Cremona si rilassava sulle alture il marito Fedez portava il cane Paloma a cena con Donatella Versace.

Stefano Mauri