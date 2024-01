Annalisa pronta a far esplodere ‘Sinceramente’ l’Ariston di Sanremo. E a maggio show all’Arena di Verona

Annalisa, l’icona della musica pop italiana, debutterà quindi sul palco dell’Arena di Verona, il il 14 maggio 2024. Nel frattempo, la cantautrice ligure si sta preparando per il Festival di Sanremo 2024 dove gareggerà, col ruolo di favorita, con Sinceramente.

Ecco come la cantante, via social, ha commentato il suo debutto nel tempio della musica veronese: “Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare. Ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena. Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare. E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena’. Ed è tutto vero” conclude Annalisa. È momento d’oro per Annalisa, pieno di riconoscimenti e soddisfazioni professionali. È stata la prima donna a raggiungere la vetta della classifica con un singolo per tre anni, e l’unica artista solista ad avere un brano presente in classifica Fimi/Gfk da oltre un anno e a figurare come l’unica donna solista nella TOP10 dei singoli più ascoltati dell’anno da poco concluso. Prima di esibirsi nella città scaligera, tuttavia, l’artista gareggerà a Sanremo 2024 con Sinceramente, brano scritto con Davide Simonetta, Paolo Antonacci (le menti dietro il successo di Bellissima e Mon Amour) e Stefano “Zef” Togni. Il testo parla di una donna che vuole sentirsi sempre libera di essere se stessa, fuori dagli schemi, dai giudizi della gente e dalle gabbie sociali che le impongono come e chi amare.

Stefano Mauri