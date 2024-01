Crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? Il rapper posta una fotografia che li ritrae insieme. La premier Giorgia Meloni torna a parlare del ‘Caso Influencer’

Si parlava, si parla e probabilmente si parlerà di una storia ormai in crisi, addirittura sull’orlo del divorzio. Qualcuno aveva persino spifferato che Chiara Ferragni e Fedez, per giorni spariti l’uno dai social dell’altro, erano finiti da un avvocato divorzista. Voci e gossip che si rincorrevano giorno dopo giorno, fino a alla sera del 21 gennaio, quando una foto pubblicata da Fedez sul suo profilo Instagram, ha aperto nuovi scenari. Nell’immagine, Chiara Ferragni e Fedez appaiono insieme con i loro figli in un quadretto familiare che parrebbe allontanare ogni dubbio. Intanto la premier Giorgia Meloni è tornata sulla polemica a distanza con Chiara Ferragni.

Il presidente del Consiglio è stato intervistato nel corso della puntata del 22 gennaio di Quarta Repubblica, talk show condotto da Nicola Porro, e sono emerse alcune anticipazioni del colloquio, in particolare quella del discorso sull’ influencer di Cremona: “Mi è dispiaciuto che siano state lette come uno scontro, io stavo dicendo una cosa in realtà in positivo verso le persone che producono un’eccellenza, che noi vediamo attraverso gli influencer e diamo più peso a chi la ’indossa’, rispetto a chi la produce.

È la sinistra anche lì che si è sbracciata manco avessi attaccato Che Guevara, come ho detto nella conferenza di fine anno. Sono loro che hanno creato il caso io non volevo creare un caso”. L’imprenditrice digitale cremonese infine, già iscritta sul registro degli indagati per una presunta truffa ai consumatori sulla destinazione per beneficenza di parte dell’introito economico derivante dalla promozione social del pandoro Balocco, dovrà rispondere anche di episodi analoghi che i finanzieri e la procura milanese avrebbero appurato nella campagna pubblicitaria delle uova di Pasqua, prodotte dall’azienda Dolci Preziosi, e della bambola Trudi, promossa da Ferragni nel 2019.

