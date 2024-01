Chiara Ferragni, posta una fotografia ‘acqua e sapone’, ma perde ancora follower

Chiara Ferragni da Cremona? A quanto pare, perde ancora follower su Instagram: l’account ufficiale dell’imprenditrice digitale, indagata per truffa anche per le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi oltre che per il pandoro Balocco, è sceso a quota 29.3 milioni di seguaci. Prima dello scandalo pandoro, a metà dicembre, era a 29.8: un calo con cui lei e il suo staff deve fare i conti e che di fatto si unisce a una situazione già delicata in tanti ambiti.

Lei intanto, martedì mattina 23 gennaio, ha pubblicato prima una serie di scatti della nuova casa attico di Citylife (la precedente è stata messa in affitto per 35 mila euro al mese) e un video selfie in cui si mostra in pigiama e senza trucco. C’è l’aiuto di un filtro ma la scelta no make up richiama alla memoria il video di scuse per il caso del pandoro Balocco. Intanto si rincorrono le foto di una crisi con Fedez, nonostante il cantante abbia pubblicato lunedì una foto di famiglia anche con Chiara: senza però taggarla.

Pare che l’imprenditrice non abbia gradito le ultime esternazioni del marito contro la stampa, viste come un modo per buttare benzina sul fuoco mentre lei cerca di spegnerlo. Secondo Vanity Fair, nel pomeriggio del 19 gennaio Ferragni è stata vista a Milano entrare nel palazzo, in zona Porta Venezia a Milano, in cui si trova lo studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d’Italia: pure lo staff ha smentito l’appuntamento.

Stefano Mauri