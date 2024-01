Belen Rodriguez scende in campo per Chiara Ferragni: “Ha sbagliato, ma ora basta”

“Ha sbagliato, ma adesso basta”: Belen Rodriguez lo ha scritto nelle sue storie Instagram in riferimento a Chiara Ferragni, travolta dallo scandalo pandori e beneficenza nelle settimane scorse. “Non siamo amiche – ha precisato la showgirl argentina nel suo sfogo – ma adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità”.



La conduttrice argentina ha ammesso di aver “provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni. Con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei, (ma questi sono dettagli) quello che volevo dire in primis è che oltre la stima professionale, c’è anche l’umanità. Vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire, basta!”, ha quindi scritto la Rodriguez. Che poi ha aggiunto: “Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità”.

No, non è un buon momento per Chiara Ferragni, ma c’è chi non affonda il coltello nella piaga.

Stefano Mauri